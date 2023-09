La Lega Serie A cerca talenti nei paesi arabi con un reality: l’iniziativa

"The Italian Dream" seguirà per 3 mesi un gruppo ambizioso, formato dai giovani calciatori più promettenti provenienti da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco, mentre si sfidano attraversando una serie di round eliminatori per raggiungere la finale che si disputerà dal vivo ad Abu Dhabi. La serie, di sei episodi, non metterà in mostra soltanto le abilità calcistiche dei ragazzi, ma racconterà anche le loro storie di sacrificio, fatica e ambizioni.