La Lega e la contemporaneità: “Termini di tolleranza ridotti a 5′ minuti”

La Lega Serie A comunica un particolare dettaglio per l'ultima giornata di campionato

La Lega Serie A, in vista dell'ultima giornata, è intervenuta per tutelare la contemporaneità di alcune gare. Infatti, viene sottolineato come i vari match, tra cui Atalanta-Empoli/ Fiorentina- Juventus comincino in contemporanea. Inoltre, il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo è stato ridotto a 5 minuti proprio per l'occasione. Comunicato abbastanza particolare dopo l'anticipo concesso alla Roma, squadra protagonista per la lotta europea