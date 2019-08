La Fiorentina fa felice anche Petagna: “Un sogno affrontare Ribery”

L’arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina fa scalpore e catalizza l’interesse di tutti. Tifosi, addetti ai lavori, stampa internazionale ma anche gli stessi protagonisti della Serie A. L’ultimo ad esprimersi è stato Andrea Petagna, attaccante della Spal, che a Sky Sport parlando del nuovo campionato ha detto: “La Fiorentina ha preso Ribery, un grande giocatore e sarà bellissimo ammirarlo dal vivo. Sono poi contento che Balotelli sia tornato in Italia, per me è un amico”. E ANCHE DA CASA JUVE SI ENFATIZZA L’ACQUISTO VIOLA