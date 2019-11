La stoccata: “La Fiorentina ci dica la verità su Pedro, c’è qualcosa sotto”

Molti si interrogano sulla situazione di Pedro, l’attaccante brasiliano acquistato in estate dalla Fiorentina per oltre 12 milioni. Qualche giorno fa scrivevamo che (ad oggi) i conti non tornano e qualcuno lo ha inserito tra i “flop” del campionato. Sull’argomento si è espresso anche Stefano Cecchi, opinionista del Pentasport. Queste le sue parole:

Prima o poi ci dovranno raccontare tutta la verità su Pedro. E’ inspiegabile che l’acquisto più costoso della campagna acquisti non giochi mai e le spiegazioni che sono state date finora non bastano. Non vorrei che ci fosse qualcosa sotto. Io spero che sia davvero quel potenziale campione di cui ci parlavano questa estate, ma a volte si può cadere ostaggio di procuratori influenti, mi auguro non sia questo il caso.

MA EMPEREUR LO ESALTA: “PEDRO GIOCATORE DEVASTANTE”