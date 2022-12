La Figc valuta la sperimentazione del Var a chiamata

Le troppe polemiche della prima parte di stagionehanno portato il presidente federale Gravina a prendere in considerazione la richiesta di molti club di utilizzare il Var a chiamata

Var a chiamata è quanto sta studiando la Figc. Le troppe polemiche della prima parte di stagione - si legge su Sportmediaset - hanno portato il presidente federale Gravina a prendere in considerazione la richiesta di molti club di utilizzare il Var a chiamata. Raccogliendo queste considerazioni, la stessa Figc "ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge" lasciando all'Ifab eventuali tempi e modi di applicazione. Lo ha scritto la Figc in una nota ricordando anche l'importanza strategica del campionato italiano nella sperimentazione del Var prima che lo stesso diventasse d'uso comune. Un intervento, sottolinea ancora la Figc, che "non intaccherebbe l'autorevolezza dell'arbitro fornendogli invece strumenti concreti di ausilio".