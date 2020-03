La Figc potrebbe chiedere il rinvio dell’Europeo. Ma l’Uefa…

L’allarme Coronavirus non si placa. Anzi, aumenta. Tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia. E il calcio cosa fa? Prendiamo in considerazione, ad esempio, l’Europeo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nessuna federazione ha ancora chiesto il rinvio del torneo, ma qualcuna ci pensa, cominciando dalla Figc. Dall’Uefa la risposta (implicita) è sempre quella: presto, ora, per decidere, mentre i campionati vanno avanti tranne in Italia e Svizzera (ma si parla di Spagna). Certo, la curva del virus in Europa sta seguendo le tracce italiane, quindi lo scenario tra fine marzo e inizio aprile cambierà. E a quel punto?