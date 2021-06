La Figc mette all’angolo Lotito: “Deve vendere la Salernitana, altrimenti…”

Il presidente Gabriele Gravina è stato chiaro col presidente biancoceleste e intanto la Lega Serie A non invita la Salernitana alla prossima assemblea

Sono giorni difficili, questi, per Claudio Lotito. La qualificazione alla prossima Champions sfuggita, abbandonato da Simone Inzaghi ed il corteggiamento verso Maurizio Sarri che va per le lunghe. E poi c'è pure la grana Salernitana, di cui il presidente della Lazio è comproprietario insieme a Marco Mezzaroma. La Figc, infatti, tramite la figura del suo presidente, Gabriele Gravina, ha intimato di cedere la sua parte del club campano entro il 25 giugno prossimo, per non incorrere in sanzioni. Le quali potrebbero addirittura portare all'esclusione dal campionato 2021/2022 sia della Lazio che della Salernitana. Poi anche la Lega Serie A ci ha messo il carico: alla prossima assemblea, in programma lunedì, non sono stati invitati i rappresentanti della società granata. Lo riporta calciomercato.com.