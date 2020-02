La Conference League prende forma: parteciperà la 6° di Serie A

Si sta delineando la formula dell’Europa Conference League, la nuova terza coppa europea al via nella stagione 2021/2022. Sarà una competizione nuova, che non sostituisce l’Europa League, anche se ne ridurrà il numero delle partecipanti. Si porrà al di sotto di quest’ultima, tanto che la sua vincitrice sarà qualificata di diritto per la UEFA Europa League dell’anno successivo. Come riporta Calcio e Finanza, la novità per l’Italia è che si qualificherà per la Conference League la sesta classificata Serie A. Resteranno invariati i quattro slot disponibili per la partecipazione alla Champions, mentre i posti per le italiane in Europa League saranno solamente due, uno per la quinta classificata e uno per la vincitrice della Coppa Italia.