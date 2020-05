La Bundesliga al centro del mondo: domani riparte il campionato tedesco

La Bundesliga al centro del mondo. Domani alle 15.30, infatti, ripartirà il campionato tedesco, primo evento sportivo di spessore, non solo calcistico, a iniziare la convivenza fra sport e virus. “Avremo un miliardo di telespettatori, non sarà pubblicità solo per il nostro calcio, ma per la nostra nazione, per la nostra politica che ha permesso il contenimento della pandemia. Il made in Germany tornerà, grazie al calcio, ad essere un marchio di qualità mondiale”, ha detto Karl-Heinz Rummenigge a SportBild. Fierezza e fiducia, senza arroganza, guardando alla solida struttura del torneo. Ai 3,3 miliardi di fatturato, ai 13 milioni e spiccioli di spettatori (13.077.797) nella stagione scorsa, alla media di 42.738, sempre la più alta al mondo, nel calcio. In tutti gli altri sport la batte soltanto la Nfl (66.151) e proprio dai colossi del football americano arrivano sguardi interessati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.