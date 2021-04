Intervistato da Goal.com, Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato di Gabriel Batistuta, suo idolo:

Batistuta è uno dei migliori attaccanti della storia. Questa mia passione per lui nasce nei Pulcini al Milan, avevo i capelli molto lunghi, come lui biondi, e un allenatore mi ha accostato a lui oltre che per la somiglianza fisica anche per quanto riguarda un tiro potentissimo.