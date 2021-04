Klopp: “Superlega? Non sono stato coinvolto, i tifosi non sono felici”

L'opinione dell'allenatore tedesco del Liverpool, uno dei club fondatori della Superlega annunciata ieri sera

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è il primo tesserato di uno dei sei club inglesi coinvolti nella formazione della Superlega a opporsi al progetto. Il tecnico, ex Borussia Dortmund, si era detto contrario già in un'intervista del 2019, un giudizio che ha confermato oggi: “Non ho cambiato opinione. La gente non è felice, posso capire perché, anche se non posso dire molto di più. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, nè io nè i giocatori. Non ci resta che attendere sviluppi. Non ho problemi con la Champions League. Se il West Ham arriva quarto è giusto che si qualifichino loro".