Il difensore rossonero Simon Kjaer ha parlato a Dazn dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina: “Siamo messi bene in campo, sia in attacco sia in difesa. Con un altro gol sarebbe stato il primo tempo perfetto, ma va bene così. Dobbiamo soffrire, ma sappiamo che se facciamo bene il nostro lavoro possiamo avere spazi in contropiede”.