Kalinic non convocato per scelta tecnica, indizio di mercato?

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, ha deciso di non convocare Nikola Kalinic per la sfida contro il Getafe in programma questa sera. Nell’elenco dei nomi diramati non è presente quello dell’attaccante croato che, per scelta tecnica, rimarrà a casa. Un possibile indizio di mercato, l’ex Fiorentina e Milan potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Italia durante questa sessione di mercato.