Tutto si è svolto come ampiamente pronosticato, il Napoli non si è presentato allo Juventus Stadium e l’arbitro Doveri ha decretato la non regolarità dell’incontro. Adesso gli atti saranno trasmessi al Giudice Sportivo che decreterà il 3-0 a tavolino. In aggiunta è altamente probabile la penalizzazione di un punto in classifica per i partenopei.

