Juventus beffata, il giovane Haaland va al Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ancora una volta si muove in anticipo sul mercato, assicurandosi il gioiello Erling Braut Håland, punta centrale norvegese che tanto bene ha fatto con il Salisburgo. Battuta la concorrenza di molti top club europei, ma soprattutto quella della Juventus che in tutti i modi aveva cercato di acquistarlo. Il giocatore aveva una clausola da 20 milioni di euro, valida a partire da gennaio. Dopo le 8 reti in Champions League, in molti erano disposti a sborsarla scatenando una vera e propria asta.