Juventus, allarme per Chiesa: nuovo problema per l’esterno?

In quest'ultimo periodo in casa Juventus non sono stati vissuti momenti tranquilli e felici a causa delle vicende societarie. Oltre al danno oggi la possibile beffa? Durante la seduta di allenamento odierna sono stati vissuti momenti di panico per i bianconeri, dovuti alle condizioni fisiche di Federico Chiesa. L'ex viola si stava allenando tranquillamente con i compagni, quando all'improvviso un brutto contrasto lo obbliga a fermarsi per qualche minuti a bordocampo. Il fatto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di Agnelli e Cherubini. Successivamente il giocatore è rientrato in campo, lasciando tuttavia anzitempo rispetto ai compagni la seduta di allenamento per sottoporsi a dei trattamenti già programmati.