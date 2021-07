Juve, preso il giovane Sersanti. Era stato lasciato libero dalla Fiorentina

Dopo essere stato liberato dalla Fiorentina, Alessandro Sersanti ha firmato con la Juventus. Giocherà in Under 23

Dopo un solo anno nelle giovanili della Fiorentina, Alessandro Sersanti è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il classe 2002, strappato un anno fa al Grosseto e poi non contrattualizzato, ha firmato un contratto di due anni e si dividerà tra la formazione Primavera e quella Under 23 in Serie C.