Juric: “Prova globalmente seria, abbiamo sempre avuto tutto sotto controllo. L’unico neo…”

L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto bene, in tutti i sensi. Sono contento. L’unico neo è non averla chiusa. Di Carmine è stato freddo, lui ha questi colpi. Forse non la migliore prova della stagione, ma la più seria globalmente rispetto alle altre. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, potevamo essere più cattivi ma avevamo tutto sotto controllo. Voto alla squadra? Molto alto, hanno fatto bene contro una squadra tecnicamente forte”.