Juric garantisce: “Amrabat non è un bluff e lo dimostrerà anche a Firenze”

Nella conferenza stampa di vigilia di Verona-Sassuolo, Ivan Juric ha risposto anche ad una domanda su Amrabat e Rrahmani, che dopo la cessione non stanno confermando le prestazioni dell'anno scorso (il difensore non gioca mai nel Napoli). "Non penso che qui sembrassero fenomeni, e che non lo siano altrove. Per quanto riguarda Amrabat, credo sia tutta la Fiorentina ad aver reso meno del previsto – ha detto Juric – mentre per quanto riguarda Rrahmani ha a che fare con una concorrenza da grande squadra. Kumbulla invece sta facendo il suo alla Roma. Credo comunque che tutti e tre siano grandi giocatori, così come Pessina, e che lo dimostreranno presto".