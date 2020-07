Juric, da Verona si apre il primo spiraglio: le parole di Setti, l’interesse della Fiorentina e le valutazioni del tecnico

Da una parte la gara contro il Torino, che vedrà la Fiorentina a caccia di conferme e della matematica dopo la salvifica vittoria di Lecce. Dall’altra il futuro, con un nome tra quelli in ballo per la panchina viola che da questo pomeriggio, forse, è un po’ più vicino a Firenze: Ivan Juric. Non è un mistero che il Verona e il tecnico croato stiano parlando da tempo del possibile rinnovo, ma la novità di oggi è che tra le parti, probabilmente, non sono tutte rose e fiori come sembrava fino a qualche giorno fa

“Juric resta? Finché non si firma non si sa. Onestamente noi stiamo parlando e c’è anche un contratto, ma siamo disposti a rivederlo perché il mister è stato un valore aggiunto. Offerte? Va chiesto a lui, stiamo aspettando le sue valutazioni”. Parole, quelle pronunciate dal presidente gialloblu Setti nel pre gara di Verona-Atalanta, che per la prima volta aprono ad un addio di Juric a fine stagione. Il tecnico sta prendendo tempo, conscio sia dell’interesse viola che delle possibili ambizioni (ridimensionate?) dell’Hellas nella prossima stagione. E la Fiorentina che farà? Affonderà il colpo? Non servirà aspettare molto per scoprirlo: LEGGI.