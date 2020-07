“No, non sono sorpreso”. Risponde così Ivan Juric alla domanda, durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro il Torino, a chi gli chiede se per lui è una sorpresa essere accostato alla Fiorentina. “È sorpreso di aver visto il suo nome accostato alla Fiorentina?” “No, non sono sorpreso, perché dovrei?”. Questa la risposta del tecnico croato . JURIC TENTATO DALLA FIORENTINA