Jovic, che guaio: viola l’auto-isolamento e ora rischia una condanna penale

“Se lascia il suo appartamento, verrà arrestato“. Non ha usato giri di parole Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, per commentare la situazione di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid rientrato in patria e attualmente nel proprio domicilio. L’ex Eintracht e Benfica è stato autorizzato dal club spagnolo a tornare a Belgrado con una prescrizione medica, autorizzandone il rientro due giorni prima che lo stato di allarme fosse decretato in Spagna. Il problema è che Jovic è stato scoperto per le strade di Belgrado a festeggiare il compleanno della sua fidanzata, violando quanto prescritto dalle autorità serbe. Adesso rischia una multa e una condanna da uno a 12 anni di carcere.