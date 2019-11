Jacobelli: “La Fiorentina paga la giovane età della rosa, presto per dare giudizi”

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Xavier Jacobelli. Tanti i temi di attualità trattati fra cui la recente batosta subita dalla Fiorentina alla Sardegna Arena:

Come ricordato da Montella dopo il ko contro il Cagliari, la squadra viola paga il suo alto tasso di gioventù. L’andamento altalenante ed i problemi difensivi sono evidenti, ma la rosa deve essere giudicata alla fine. Sicuramente serve una punta di ruolo per finalizzare. Inoltre, recentemente, ha pagato dazio per l’assenza di Ribery che sposta l’equilibrio dei gigliati.