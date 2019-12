Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino per commentare la partita di stasera tra Roma e Fiorentina:

Partita importante, soprattutto per la Fiorentina, il pareggio con l’Inter le ha ridato entusiasmo. Dall’altra parte la Roma vuole continuare a fare bene: secondo me è la favorita per vincere la partita.