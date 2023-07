Questo pomeriggio alle 17.30 l'Italia Under 19, che si è laureata Campione d’Europa, sarà ricevuta presso la sede della FIGC

Questo pomeriggio alle 17.30 l'Italia Under 19, che ieri sera si è laureata Campione d’Europa, sarà ricevuta, al rientro in Italia, presso la sede della FIGC: ad accogliere gli azzurrini il Presidente federale Gabriele Gravina, insieme al Ministro per lo Sport Andrea Abodi e al Presidente del CONI Giovanni Malagò.