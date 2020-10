Italia, è giallo sulla conferenza di Mancini. Alcuni giocatori hanno sintomi da Covid?

E’ mistero intorno alla conferenza di Roberto Mancini e un giocatore azzurro in vista della sfida di domani sera a Bergamo tra Italia e Olanda, valida per la Nations League. L’incontro con la stampa – come si legge su Gazzetta.it – inizialmente fissato per le 17, è stato rinviato alle 19.30. Vista la delicatezza del momento, non è chiaro se lo slittamento è dovuto alla necessità di accertamenti sanitari per qualche giocatore che ha sintomi da Covid, visto che come emerge in questi minuti sono al vaglio due tamponi dall’esito incerto.

ANCHE CR7 POSITIVO AL COVID: “E’ ASINTOMATICO”