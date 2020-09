Italia-Bosnia, le formazioni: Mancini schiera Biraghi e Chiesa fra i titolari

Roberto Mancini ha scelto: dopo quasi 300 giorni di assenza, torna la Nazionale. Alle 20.45 l’appuntamento in Nations League contro la Bosnia, con il CT che fra i titolari inserisce anche due viola come Biraghi e Chiesa. Out Chiellini, al suo posto Acerbi. Fuori anche Jorginho. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Insigne, Belotti

Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Hodzic, Dzeko.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA NATIONS LEAGUE

E MANCINI POTREBBE STABILIRE UN ALTRO RECORD >>>>>> LEGGI TUTTO