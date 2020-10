Come riportato da l’ANSA, Giacomo Bonaventura ha appena lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove stasera è in programma Polonia-Italia. Il centrocampista sta rientrando in Italia per raggiungere la famiglia, di poche ore fa la notizia della nascita del figlio Edoardo. Oltre a quello della Fiorentina sono arrivati tantissimi messaggi da tutto il mondo del calcio italiano.

ACF, fiocco azzurro in casa viola. È nato il piccolo Edoardo Bonaventura