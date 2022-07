Italdonne, che figuraccia! L’Europeo parte malissimo, Francia troppo forte

Alle transalpine sono bastati 45' per mettere le cose in chiaro

Una partita durata davvero troppo poco e messa subito in salita per l'Italia di Milena Bertolini da una Francia davvero troppo forte. In appena 45', quelli del primo tempo, la formazione transalpina ha siglato cinque gol (tre volte Geyoro, Katoto e Cascarino) per poi limitarsi a controllare il match durante la ripresa. Solo alla fine è arrivato il gol della bandiera azzurro, segnato dall'ex attaccante della Fiorentina Martina Piemonte, di testa: 5-1 per la Francia, dunque, il risultato finale in questo malaugurato esordio all'Europeo di categoria.