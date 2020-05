Ispettori Figc a Formello: prima tappa dei controlli per il rispetto protocollo

Via ai controlli per il rispetto del protocollo Figc per gli allenamenti, si parte dalla Lazio. Dopo le polemiche degli scorsi giorni per le partitelle tre contro tre, il club biancoceleste ha ricevuto la visita a Formello degli ispettori della Procura Federale: come riferito da Sportmediaset.it, il pool istituito ha visitato il Centro Sportivo della formazione allenata da Inzaghi e avuto un colloquio con il presidente Claudio Lotito, mentre la squadra si allenava in ordine sparso sui vari campi rispettando le dovute distanze. Lazio quindi prima tappa del giro di controlli imposto dalla Figc.