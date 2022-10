Inter, si complica il recupero di Lukaku: a rischio anche la Fiorentina

Ancora brutte notizie in casa Inter per il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku . Il centravanti belga, fuori dal 26 agosto, ha saltato fino a questo momento 10 partite e non ci sarà nemmeno contro la Salernitana nella sfida di domenica.

L'attaccante ha sostenuti alcuni controlli, ma non è rientrato in gruppo nemmeno oggi. Come riporta Calciomercato.com, ad inizio settimana effettuerà dei nuovi esami, per capire se Inzaghi potrà averlo a disposizione per la partita contro la Fiorentina di sabato 22 ottobre.