Inter, Conte è una furia: “Società debole, abbiamo preso troppe palate di m….”

Sono dichiarazioni forti quelle del tecnico interista Antonio Conte che non le manda a dire ai microfoni di Sky Sport nel post della sfida vinta dall’Inter con l’Atalanta:

Finita l’Europa League, faremo le valutazioni per la prossima stagione. Io farò le mie, la società le sue. Per noi è stata un’annata molto dura e difficile sotto tutti i punti di vista, anche personali. Appena si è potuto, si sono fatte tante critiche. Non mi è piaciuto quello che stato fatto nei confronti di questi ragazzi e a volte anche nei miei confronti. Ho visto poca protezione da parte del club, la società è debole sotto questo punto di vista. Prima palate di m…a , ora tutti sul carro, anche chi non dovrebbe starci. Già Spalletti denunciava cose gravissime