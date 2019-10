Intanto Maddison (Inghilterra) la fa grossa: si dà malato, ma lo pizzicano al casinò

Genio e sregolatezza, binomio che spesso si ripropone; eppure a tutto c’è un limite, e James Maddison, giovane talento del Leicester, tale limite sembrerebbe aver passato. I tabloid inglesi riferiscono di come il trequartista si sia dato per malato, risultando indisponibile per la gara persa contro la Repubblica Ceca, per poi farsi “beccare” mentre giocava a poker in un casinò. Una bravata che può costare un’intera carriera.

