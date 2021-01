Intanto in Spagna scoppia il caso Messi: “Il suo contratto sta rovinando il Barca”

Un contratto da 555 milioni per 4 anni sarebbe alla base del crac finanziario del Barcellona, ben 139 milioni a stagione, ai quali vanno aggiunti i 115 di bonus alla firma e altri 80 di bonus fedeltà. Questa la tesi del quotidiano El Mundo che oggi ha riportato nel dettaglio il vasto e remunerativo contratto tra Leo Messi e Barcellona. Il club ha già risposto che procederà per vie legali dopo questa infrazione della privacy, ma il caso in terra iberica è già scoppiato. In tempi di crisi e pandemia in tanti non hanno preso bene la cosa. In Catalogna per qualcuno è crollato anche il mito della Pulce. L’accordo incriminato scadrà il prossimo 30 giugno ma ha messo a durissima prova la solidità del club catalano. Quest’ultimo è esposto ai debiti per 1 miliardo e 137 milioni.

