Il più precoce assist-man della storia della Bundesliga non è più il viola Franck Ribery. Come riporta gazzetta.it, infatti, il francese nella giornata di ieri ha perso un particolare record della storia del campionato tedesco, ovvero essere il più giovane calciatore a toccare quota 50 assist. In Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld, Le Roi è stato battuto da Jadon Sancho, attaccante dei gialloneri appunto. Classe 2000, l’inglese è tra i profili emergenti più importanti del calcio europeo.