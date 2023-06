Ci sarà il divieto di indossare il numero 88 nelle previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con il mondo del calcio. A questo proposito, sono arrivate in un'ANSA anche le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'88 è sovente utilizzato dai gruppi neonazisti per inneggiare ad Hitler: