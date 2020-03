Incredibile Higuain: fugge dalla quarantena e vola in Argentina

Gonzalo Higuain si è reso protagonista di un episodio deplorevole, raccontato da La Repubblica edizione Torino. L’attaccante della Juventus, sottoposto a quarantena come tutti i tesserati della Juventus per la positività di Rugani, ha organizzato un jet privato per lasciare l’Italia con l’intento di sfuggire alla pandemia del coronavirus. Il giocatore argentino è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Torino Caselle e ha presentato un certificato medico che lo dichiarava negativo al Covid, ottenendo l’autorizzazione al rientro a casa. Tra l’altro, visti i divieti di volo tra Italia e Argentina, Higuain ha organizzato una serie di trasferimenti per passare dalla Francia e dalla Spagna. Non è chiaro se la Juventus fosse al corrente della sua iniziativa. E AUMENTANO I CASI TRA I BIANCONERI