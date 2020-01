Nella serata di oggi una cabina elettrica ha preso fuoco in Piazza Campioni del ’56, vicino al centro sportivo della Fiorentina. Sul posto si è recata subito una squadra di Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’intera area, spegnendo l’incendio che, seppur circoscritto, ha prodotto molto fumo e che era stato notato anche a parecchia distanza. Lo riporta sul proprio sito La Nazione.