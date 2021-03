In Spagna esaltano Alonso: “E’ tornato uomo chiave del Chelsea”

Dopo le ottime stagioni con il Chelsea sotto la guida di Conte e Sarri, Marcos Alonso era finito completamente nel dimenticatoio in avvio di campionato con Lampard. Ma con l’arrivo di Tuchel in panchina, il terzino ex Fiorentina è tornato titolarissimo. E decisivo. Oggi Marca dedica un approfondimento al giocatore spagnolo, definito “il pugnale del Chelsea”, l’arma più appuntita. Nell’articolo si ricorda l’exploit di Alonso in maglia viola e la consacrazione ai tempi di Sousa per poi andare nello specifico dei numeri e delle azioni più importanti di Alonso nell’ultima partita, la vittoria di ieri contro l’Everton. E con il tecnico tedesco i Blues stanno risalendo la classifica.