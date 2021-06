Il viola Martinez Quarta e la maglia speciale dell’Argentina (FOTO)

Sui social il difensore gigliato ha condiviso le immagini dell'Argentina con la maglia dedicata al ricordo di Diego Armando Maradona

In occasione della sfida tra Argentina e Cile, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale e terminata 1-1, i giocatori dell'Albiceleste hanno indossato una maglia particolare per celebrare il ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre. Il difensore viola Lucas Martinez Quarta ha giocato come centrale dal 1' (Pezzella, invece, era in panchina) e ha poi condiviso su Instagram alcune immagini.