Il valzer delle punte: Pellegri-Milan, Genoa su Caicedo. Belotti all’Inter?

Tanti movimenti in Serie A negli ultimi giorni di mercato

Giorni caldissimi per il mercato della Serie A. Con tanti attaccanti in ballo. E' tutto fatto per il passaggio di Pietro Pellegri in prestito con diritto di riscatto al Milan. L'ex enfant prodige del Genoa torna in Italia dopo tre anni deludenti e pieni di infortuni al Monaco (SCHEDA). Si muove anche il Genoa (che potrebbe cedere Destro) per Salcedo dell'Inter ma anche per Caicedo della Lazio, ex obiettivo della Fiorentina.