Il Torino recupera Bremer ma in tre restano positivi

Come riportano vari organi di stampa, il Torino, avversario dei viola nella corsa salvezza, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo essere stato travolto da un’emergenza Coronavirus che ha colpito nelle ultime settimane diversi componenti del gruppo squadra granata. E’ di oggi la notizia che Davide Nicola ha recuperato il difensore Gleison Bremer ma non ancora tre titolari come Nkoulou, Singo e Belotti. In particolare, il capitano e centravanti della formazione torinese sta bene ma ancora non è risultato negativo agli ultimi controlli effettuati.