Il tifoso Beldì: “Sono depresso, con l’Inter sarebbe meglio non guardarla”

Ospite di Radio Sportiva in qualità di tifoso viola, Paolo Beldì ha commentato così il disastroso momento della Fiorentina (guarda la classifica delle ultime 5 giornate):

Sono depresso. Mi chiedo come mai la squadra si sia svegliata solo negli ultimi cinque minuti, non mi piace questa cosa. Montella? Un po’ di pressione può venire al tecnico visto che da tempo si parla di altri allenatori. Commisso capisce benissimo che cambiando l’allenatore non si cambia tutto il resto. Spero che si risolvano delle cose già dalla partita contro l’Inter, anche se una parte di me vorrebbe spegnere il televisore e fare altro.