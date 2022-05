Il solito Gasperini: lascia a metà l’intervista e glissa sugli arbitri

Gian Piero Gasperini fa ancora parlare di sé: nel post-partita di Milan-Atalanta il tecnico della Dea abbandona l'intervista

Non manca il pepe a Gasperini nel post-partita di Milan-Atalanta 2-0. Un risultato che aiuta la Fiorentina, vista la situazione di classifica, ma che il tecnico atalantino non ha mandato giù dal punto di vista degli episodi arbitrali. Ecco le sue parole a DAZN:

"Per l'Europa le chance le comanda l'aritmetica, dobbiamo vincere l'ultima gara e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, mi auguro che la Roma vinca la Conference così saremo tutti più contenti. Al di là di questo sono molto felice del nostro campionato: è stato un anno duro per noi e i ragazzi hanno saputo reggere a certi livelli".