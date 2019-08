Il Sassuolo si presenta, De Zerbi guarda al passato: “Orgogliosi della crescita di Lirola”

Serata di presentazione ufficiale per il Sassuolo, che ha salutato il proprio pubblico da Piazza Garibaldi. Ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti alcuni calciatori ed il tecnico Roberto De Zerbi, che ha detto: “Siamo molto orgogliosi di aver portato giovani come Lirola, Demiral e Sensi a giocare in club davvero importanti. Il terzino spagnolo è cresciuto molto“. All’allenatore si è accodato Alfred Duncan, il quale ha aggiunto: “Boateng? Un peccato averlo salutato, il suo carisma ha fatto la differenza nei primi mesi della scorsa stagione. Ci mancheranno anche gli assist di Lirola“.