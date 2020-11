Il Salisburgo come la Fiorentina: sei giocatori positivi al Covid, niente nazionali

Il Salisburgo ha riscontrato la positività al Coronavirus di sei calciatori della rosa. Lo ha comunicato il club austriaco, sottolineando che i positivi sono asintomatici e sono già stati messi in isolamento. Mercoledì scorso il Salisburgo ha giocato in Champions League contro il Bayern Monaco e ha perso per 6-2, poi domenica ha affrontato il Rapid Vienna in campionato, ma i test effettuati venerdì non avevano segnalato alcuna positività. Per il momento nessun giocatore della rosa potrà rispondere alla chiamata della propria rappresentativa, esattamente come disposto per i giocatori della Fiorentina convocati nelle nazionali.