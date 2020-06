Il rimpianto di A. Donnarumma: “Potevamo uscire dal Franchi con tre punti”

Autore del gol su rigore che non è bastato al Brescia per vincere a Firenze, l’attaccante del Brescia Antonio Donnarumma ha parlato a Tuttomercatoweb.com dei rimpianti per le rondinelle: “Abbiamo giocato contro una squadra forte e potevamo uscire con tre punti, ma abbiamo ottenuto la consapevolezza dei nostri mezzi. Col Genoa sarà una partita difficile, ma abbiamo voglia di ottenere il bottino pieno”.