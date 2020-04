Il ricordo di Maggio: “Avevo la pubalgia, ero in carrozzina. Mi prese la Fiorentina”

“Quando avevo la pubalgia, che mi costrinse addirittura ad usare la carrozzina, non superai il periodo di prova al Parma. Andai alla Fiorentina in Serie B, dove mi voleva Cavasin”. In una diretta Instagram con Gianluca Di Marzio, l’ex viola Christian Maggio ha raccontato gli inizi difficili della sua carriera, culminati poi con delle ottime stagioni tra Sampdoria, Napoli e Benevento. Una storia, quella tra l’esterno a tutta fascia e la società gigliata, che poi si concluderà nel 2006 con il passaggio a titolo definitivo alla Sampdoria.