Il retroscena del 2013: “Avevo un accordo per diventare il portiere della Fiorentina”

Poteva arrivare alla Fiorentina, e invece… Una delle tante sliding doors del mercato porta il nome di Nikolay Mihajlov, portiere attualmente al Levski Sofia. Intervistato da Vice Sport, il bulgaro ha rivelato un retroscena risalente al 2013: “Ero all’ultimo anno di contratto con il Twente e avevo raggiunto un accordo verbale per trasferirmi alla Fiorentina, era pronto un contratto di 5 anni. Due settimane prima della fine della stagione, però, mi sono rotto il dito e così hanno rinunciato all’accordo. Scelsi comunque di andare via e alla fine firmai con l’Hellas Verona, ma fu una scelta sbagliata” ha detto Mihajlov che in gialloblu rimase un solo anno, senza peraltro mai scendere in campo. Alla Fiorentina invece in quell’estate arrivò Munua a parametro zero.