Il pugile Turchi: “Gattuso un guerriero, lo inviterò in palestra”

Fresco campione europeo, l'atleta e grande tifoso parla di Fiorentina

"Anche quest'anno stagione abbastanza deludente, ma speriamo di voltare pagina definitivamente. Vlahovic la sorpresa, come delusione invece direi Ribery. Mi aspettavo qualcosa di più dal francese, anche se la squadra in generale ha fatto male globalmente. Il mio preferito per la panchina era Sarri, ma Gattuso è un grande allenatore. La mentalità è quella di un guerriero. Sul ring avrebbe carattere da vendere, mi piacerebbe invitarlo in palestra un giorno. Commisso ha speso tanti soldi ma non sempre bene. Alcune scelte sono state davvero discutibili, però merita fiducia."